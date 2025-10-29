معلومات سعر CodEase (CODON) في (USD)

24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.30% تغير السعر (1يوم) -2.43% تغير السعر (7 أيام) +2.68%

سعر CodEase (CODON) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CODON بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCODON على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CODON +1.30% على مدار الساعة الماضية، -2.43% على مدار 24 ساعة، و +2.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CodEase (CODON)

القيمة السوقية $ 25.13K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.34K إمداد دورة التداول 953.93M إجمالي العرض 999,798,810.0710582

القيمة السوقية الحالية لـ CodEase هي $ 25.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CODON يبلغ 953.93M، مع إجمالي عرض 999798810.0710582. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.34K.