سعر Clawshi اليوم

السعر المباشر لمشروع Clawshi (CLAWSHI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLAWSHI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLAWSHI.

يحتل Clawshi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,205، مع عرض متداول قدره 100.00B CLAWSHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLAWSHI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLAWSHI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Clawshi (CLAWSHI)

القيمة السوقية $ 35.21K$ 35.21K $ 35.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.21K$ 35.21K $ 35.21K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Clawshi هي $ 35.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLAWSHI يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.21K.