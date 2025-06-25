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سعر CipherAI (CIPHER) المباشر لليوم هو USD 0.0001274 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 111.73K . يتم تحديث سعر CIPHER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CipherAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر CipherAI خلال اليوم هو +6.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 876.99M

أداء سعر CipherAI (CIPHER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CipherAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CipherAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CipherAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CipherAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.56% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CipherAI (CIPHER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CipherAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00011956$ 0.00011956 $ 0.00011956 24 ساعة مرتفع $ 0.00013218$ 0.00013218 $ 0.00013218 عالية طوال الوقت $ 0.00028767$ 0.00028767 $ 0.00028767 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +6.56% تغير السعر (7 أيام) -5.91%

معلومات سوق CipherAI (CIPHER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: