سعر CipherAI (CIPHER)
سعر CipherAI (CIPHER) المباشر لليوم هو USD 0.0001274. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 111.73K. يتم تحديث سعر CIPHER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CipherAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CipherAI خلال اليوم هو +6.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 876.99M
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خلال اليوم، كان سعر CipherAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CipherAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CipherAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CipherAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CipherAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+6.56%
-5.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cipher is an on-chain forensic analytics protocol built natively on Solana. It streams every block, mempool event, and token transfer into an AI-assisted indexing engine that reconstructs wallet relationships, liquidity movements, and contract provenance in real time. The platform surfaces actionable insight—such as bundled buys, suspicious token mints, or coordinated liquidity pulls—through an open GraphQL API, a web dashboard, and Telegram/Discord bots. By exposing ground-truth data and machine-learned risk flags, Cipher helps traders, market-makers, and compliance teams navigate the fast-moving meme-coin ecosystem with greater transparency and speed, reducing informational asymmetry without obliging users to run heavy infrastructure.
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