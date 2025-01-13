سعر CIA (CIA)
سعر CIA (CIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CIA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 471.70
- تغيير سعر CIA خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CIA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CIA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CIA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CIA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-18.33%
|60 يوم
|$ 0
|-7.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-11.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CIA Protocol (CIA) is a privacy centric portal into DeFi by integrating ZK-SNARKs with an AMM. CIA aims to diversify trading options for the DeFi community on the leading blockchains by offering a privacy DEX with additional featurs such as private lending/borrowing, yield farming & rewards for active network participants via the native token – CIA.
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