سعر CHILLA (CHILLA)
سعر CHILLA (CHILLA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 290.90K. يتم تحديث سعر CHILLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHILLA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.25M
- تغيير سعر CHILLA خلال اليوم هو -49.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر CHILLA مقابل USD هو $ -0.000281718029080857 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHILLA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHILLA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHILLA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000281718029080857
|-49.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CHILLA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.84%
-49.19%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chilla is a revolutionary cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to provide fast, secure, and low-cost transactions for users across various industries. At its core, Chilla aims to become a community-driven, decentralized digital asset that focuses on empowering users in real-world use cases like payments, staking, and governance. Whether you’re an investor, trader, or part of our vibrant community, Chilla is designed to offer an innovative, scalable solution that encourages adoption and participation in the broader crypto ecosystem. With a strong emphasis on security, transparency, and decentralization, Chilla is committed to providing value to holders and fostering long-term growth.
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