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سعر chill ($CHILL) المباشر لليوم هو USD 0.01094853 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 459.84K . يتم تحديث سعر $CHILL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق chill الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.21 - تغيير سعر chill خلال اليوم هو -6.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 42.00M

أداء سعر chill ($CHILL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر chill مقابل USD هو $ -0.00077962256968474 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر chill مقابل USD هو $ +0.0002029310 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر chill مقابل USD هو $ +0.0033689710 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر chill مقابل USD هو $ +0.002031887721537108 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00077962256968474 -6.64% 30 يوم $ +0.0002029310 +1.85% 60 يوم $ +0.0033689710 +30.77% 90 يوم $ +0.002031887721537108 +22.79%

تحليل سعر chill ($CHILL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر chill: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01071133$ 0.01071133 $ 0.01071133 24 ساعة مرتفع $ 0.01181796$ 0.01181796 $ 0.01181796 عالية طوال الوقت $ 0.03881767$ 0.03881767 $ 0.03881767 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -6.64% تغير السعر (7 أيام) +13.76%

معلومات سوق chill ($CHILL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: