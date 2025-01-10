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سعر Chedda (CHEDDA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 442.82K . يتم تحديث سعر CHEDDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chedda الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.42K - تغيير سعر Chedda خلال اليوم هو -1.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Chedda (CHEDDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chedda مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chedda مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chedda مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chedda مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.64% 30 يوم $ 0 -42.28% 60 يوم $ 0 -92.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chedda (CHEDDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chedda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00991974$ 0.00991974 $ 0.00991974 تغير السعر (1 ساعة) -3.19% تغير السعر (1يوم) -1.64% تغير السعر (7 أيام) -17.74%

معلومات سوق Chedda (CHEDDA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: