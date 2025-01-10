سعر Chedda (CHEDDA)
سعر Chedda (CHEDDA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 442.82K. يتم تحديث سعر CHEDDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chedda الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.42K
- تغيير سعر Chedda خلال اليوم هو -1.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Chedda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chedda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chedda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chedda مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.64%
|30 يوم
|$ 0
|-42.28%
|60 يوم
|$ 0
|-92.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chedda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.19%
-1.64%
-17.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chedda Sol is the relaunch of the original Meme Chedda Token, that started the "cheese meta" on the Ethereum Network. Chedda Sol is the evolutionary next step in the world of decentralized finance (DeFi), built on the high-performance Solana blockchain. Inspired by the groundbreaking Meme Chedda Token, Chedda Sol brings the "cheese meta" phenomenon to the Solana network with enhanced speed, scalability, and low transaction fees. As a community-driven project, Chedda Sol aims to revolutionize the DeFi landscape by offering innovative features such as yield farming, decentralized exchanges, and NFT integration, all powered by Solana's lightning-fast transactions. With a focus on accessibility and inclusivity, Chedda Sol empowers users to participate in the decentralized economy while enjoying the fun and excitement of the cheese-themed ecosystem.
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