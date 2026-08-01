سعر Checkr اليوم

السعر المباشر لمشروع Checkr ($CHECKR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $CHECKR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $CHECKR.

يحتل Checkr حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,706، مع عرض متداول قدره 33.81B $CHECKR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $CHECKR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $CHECKR بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و-3.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Checkr ($CHECKR)

القيمة السوقية $ 20.71K$ 20.71K $ 20.71K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 62.12K$ 62.12K $ 62.12K إمداد دورة التداول 33.81B 33.81B 33.81B إجمالي العرض 96,503,820,560.7911 96,503,820,560.7911 96,503,820,560.7911

القيمة السوقية الحالية لـ Checkr هي $ 20.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $CHECKR يبلغ 33.81B، مع إجمالي عرض 96503820560.7911. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 62.12K.