معلومات سعر Chatrix (CRX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -12.30% تغير السعر (7 أيام) -16.55%

سعر Chatrix (CRX) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRX على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRX -0.29% على مدار الساعة الماضية، -12.30% على مدار 24 ساعة، و -16.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Chatrix (CRX)

القيمة السوقية $ 29.23K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.73K إمداد دورة التداول 758.68M إجمالي العرض 875,497,038.3371427

القيمة السوقية الحالية لـ Chatrix هي $ 29.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRX يبلغ 758.68M، مع إجمالي عرض 875497038.3371427. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.73K.