معلومات سعر Charged Particles (IONX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00115869 $ 0.00115869 $ 0.00115869 24 ساعة منخفض $ 0.00118697 $ 0.00118697 $ 0.00118697 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00115869$ 0.00115869 $ 0.00115869 24 ساعة مرتفع $ 0.00118697$ 0.00118697 $ 0.00118697 عالية طوال الوقت $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) +0.34% تغير السعر (7 أيام) +19.32% تغير السعر (7 أيام) +19.32%

سعر Charged Particles (IONX) في الوقت الحقيقي هو $0.00118434. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IONX بين أدنى سعر $ 0.00115869 وأعلى سعر $ 0.00118697، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIONX على الإطلاق هو $ 2.75، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IONX +0.16% على مدار الساعة الماضية، +0.34% على مدار 24 ساعة، و +19.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Charged Particles (IONX)

القيمة السوقية $ 94.46K$ 94.46K $ 94.46K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 118.25K$ 118.25K $ 118.25K إمداد دورة التداول 79.88M 79.88M 79.88M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Charged Particles هي $ 94.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IONX يبلغ 79.88M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 118.25K.