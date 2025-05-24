سعر Cerebro (CRX)
سعر Cerebro (CRX) المباشر لليوم هو USD 0.00265884. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.59K. يتم تحديث سعر CRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cerebro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Cerebro خلال اليوم هو -0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Cerebro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cerebro مقابل USD هو $ -0.0012437596 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cerebro مقابل USD هو $ -0.0020902311 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cerebro مقابل USD هو $ -0.055525933076367165 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.45%
|30 يوم
|$ -0.0012437596
|-46.77%
|60 يوم
|$ -0.0020902311
|-78.61%
|90 يوم
|$ -0.055525933076367165
|-95.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cerebro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.45%
-24.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox. Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges. Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface. Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by: - Automatically detecting the token’s native chain. - Finding the best route for the swap across chains. - Executing the trade without the user needing to manage multiple steps. Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network)
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