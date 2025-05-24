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سعر Cerebro (CRX) المباشر لليوم هو USD 0.00265884 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.59K . يتم تحديث سعر CRX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cerebro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Cerebro خلال اليوم هو -0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Cerebro (CRX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cerebro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cerebro مقابل USD هو $ -0.0012437596 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cerebro مقابل USD هو $ -0.0020902311 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cerebro مقابل USD هو $ -0.055525933076367165 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.45% 30 يوم $ -0.0012437596 -46.77% 60 يوم $ -0.0020902311 -78.61% 90 يوم $ -0.055525933076367165 -95.43%

تحليل سعر Cerebro (CRX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cerebro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00265299$ 0.00265299 $ 0.00265299 24 ساعة مرتفع $ 0.00269366$ 0.00269366 $ 0.00269366 عالية طوال الوقت $ 0.602236$ 0.602236 $ 0.602236 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) -24.39%

معلومات سوق Cerebro (CRX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: