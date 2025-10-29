معلومات سعر Centric Swap (CNS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0
24 ساعة منخفض $ 0
24 ساعة مرتفع $ 0
عالية طوال الوقت $ 0.01873632
أدنى سعر $ 0
تغير السعر (1 ساعة) -0.05%
تغير السعر (1يوم) +2.31%
تغير السعر (7 أيام) +21.92%

سعر Centric Swap (CNS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CNS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCNS على الإطلاق هو $ 0.01873632، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CNS -0.05% على مدار الساعة الماضية، +2.31% على مدار 24 ساعة، و +21.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Centric Swap (CNS)

القيمة السوقية $ 41.39K
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.39K
إمداد دورة التداول 369.59B
إجمالي العرض 369,592,121,791.1336

القيمة السوقية الحالية لـ Centric Swap هي $ 41.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CNS يبلغ 369.59B، مع إجمالي عرض 369592121791.1336. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.39K.