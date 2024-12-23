احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CBAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CBAT.

سعر cBAT (CBAT) المباشر لليوم هو USD 0.00436508 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.54M . يتم تحديث سعر CBAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cBAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر cBAT خلال اليوم هو +1.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.77B

أداء سعر cBAT (CBAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cBAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cBAT مقابل USD هو $ -0.0003038663 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cBAT مقابل USD هو $ +0.0010057122 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cBAT مقابل USD هو $ +0.0003698134740041915 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.19% 30 يوم $ -0.0003038663 -6.96% 60 يوم $ +0.0010057122 +23.04% 90 يوم $ +0.0003698134740041915 +9.26%

تحليل سعر cBAT (CBAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cBAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00425755$ 0.00425755 $ 0.00425755 24 ساعة مرتفع $ 0.00454265$ 0.00454265 $ 0.00454265 عالية طوال الوقت $ 0.247355$ 0.247355 $ 0.247355 تغير السعر (1 ساعة) -1.47% تغير السعر (1يوم) +1.19% تغير السعر (7 أيام) -23.76%

معلومات سوق cBAT (CBAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: