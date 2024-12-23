سعر cBAT (CBAT)
سعر cBAT (CBAT) المباشر لليوم هو USD 0.00436508. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.54M. يتم تحديث سعر CBAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cBAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر cBAT خلال اليوم هو +1.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.77B
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خلال اليوم، كان سعر cBAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cBAT مقابل USD هو $ -0.0003038663 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cBAT مقابل USD هو $ +0.0010057122 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cBAT مقابل USD هو $ +0.0003698134740041915 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.19%
|30 يوم
|$ -0.0003038663
|-6.96%
|60 يوم
|$ +0.0010057122
|+23.04%
|90 يوم
|$ +0.0003698134740041915
|+9.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر cBAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.47%
+1.19%
-23.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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