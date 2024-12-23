سعر catwifhat ($CWIF)
سعر catwifhat ($CWIF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.22M. يتم تحديث سعر $CWIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق catwifhat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 770.54K
- تغيير سعر catwifhat خلال اليوم هو +0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.79T
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خلال اليوم، كان سعر catwifhat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر catwifhat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر catwifhat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر catwifhat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.89%
|30 يوم
|$ 0
|-44.01%
|60 يوم
|$ 0
|-52.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر catwifhat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.16%
+0.89%
-31.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Utilizing a burn fee with Solana Token Extensions, 4% of $CWIF are automatically burned from every on-chain transaction.
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