سعر Catman (CATMAN)
سعر Catman (CATMAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CATMAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Catman الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 189.90
- تغيير سعر Catman خلال اليوم هو +3.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Catman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Catman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Catman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Catman مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.73%
|30 يوم
|$ 0
|-28.92%
|60 يوم
|$ 0
|-59.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Catman: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
+3.73%
+22.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CATMAN was created by an anonymous founder under the pseudonym and the team has been run « », so we community take it all to show the potential in a decentralized community – one which is led by the people and free from the shackles of centralized leaders. Catman is here to be the heir of Community vision
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