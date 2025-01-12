سعر Catjak (CATJAK)
سعر Catjak (CATJAK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.32K. يتم تحديث سعر CATJAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Catjak الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.33K
- تغيير سعر Catjak خلال اليوم هو -2.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.39M
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خلال اليوم، كان سعر Catjak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Catjak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Catjak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Catjak مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.25%
|30 يوم
|$ 0
|-39.69%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Catjak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.20%
-2.25%
-2.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched in July 2024 on the Solana blockchain, Catjak is a community-driven memecoin inspired by the Catjak meme, a new feline addition to the ever-growing Wojakverse. Rooted in internet culture, Catjak embodies the playful quirks of cats, offering a humorous and relatable addition to the Wojak family of memes. True to its feline nature, Catjak has no master and follows no set plan—it moves with the independence and enigmatic charm of a cat. Its primary purpose is to celebrate the power of collective belief in memes and the joy they bring. Catjak represents the essence of memecoins: shared culture, humor, and the boundless potential of decentralized movements.
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