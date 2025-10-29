سعر BESC MONEY المباشر اليوم هو 18.19 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MONEY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MONEY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BESC MONEY المباشر اليوم هو 18.19 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MONEY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MONEY بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن MONEY

معلومات سعر MONEY

الموقع الرسمي لـ MONEY

اقتصاد توكن MONEY

توقعات سعر MONEY

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار BESC MONEY

سعر BESC MONEY (MONEY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MONEY إلى USD:

$18.19
$18.19$18.19
-7.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار BESC MONEY (MONEY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:01:37 (UTC+8)

معلومات سعر BESC MONEY (MONEY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 17.89
$ 17.89$ 17.89
24 ساعة منخفض
$ 20.16
$ 20.16$ 20.16
24 ساعة مرتفع

$ 17.89
$ 17.89$ 17.89

$ 20.16
$ 20.16$ 20.16

$ 39.54
$ 39.54$ 39.54

$ 17.89
$ 17.89$ 17.89

-0.17%

-7.69%

-11.81%

-11.81%

سعر BESC MONEY (MONEY) في الوقت الحقيقي هو $18.19. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MONEY بين أدنى سعر $ 17.89 وأعلى سعر $ 20.16، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMONEY على الإطلاق هو $ 39.54، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 17.89.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MONEY -0.17% على مدار الساعة الماضية، -7.69% على مدار 24 ساعة، و -11.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BESC MONEY (MONEY)

$ 765.91K
$ 765.91K$ 765.91K

--
----

$ 765.91K
$ 765.91K$ 765.91K

42.16K
42.16K 42.16K

42,160.37903170925
42,160.37903170925 42,160.37903170925

القيمة السوقية الحالية لـ BESC MONEY هي $ 765.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MONEY يبلغ 42.16K، مع إجمالي عرض 42160.37903170925. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 765.91K.

سجل سعر BESC MONEY (MONEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BESC MONEY مقابل USD هو $ -1.51722051387547 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BESC MONEY مقابل USD هو $ -5.8405525210 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BESC MONEY مقابل USD هو $ -8.7038204120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BESC MONEY مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -1.51722051387547-7.69%
30 يوم$ -5.8405525210-32.10%
60 يوم$ -8.7038204120-47.84%
90 يوم$ 0--

ما هو BESC MONEY ( MONEY )

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs

BESC Coin is more than a cryptocurrency—it's a stake in a thriving, real-world business with a proven track record of success. With profit-sharing, staking rewards, advanced trading features, and exclusive client benefits, BESC Coin offers unparalleled value for investors and customers alike. Join us in building the future of construction and blockchain technology.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر BESC MONEY (MONEY)

الموقع الرسمي

توقعات سعر BESC MONEY (USD)

كم ستكون قيمة BESC MONEY (MONEY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BESC MONEY (MONEY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BESC MONEY.

تحقق الآن من توقعات سعر BESC MONEY!

عملة MONEY إلى العملات المحلية

توكنوميكس BESC MONEY (MONEY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BESC MONEY (MONEY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MONEY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول BESC MONEY (MONEY)

كم يساوي BESC MONEY (MONEY) اليوم؟
سعر MONEY المباشر في USD هو USD 18.19، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MONEY إلى USD الحالي؟
سعر MONEY إلى USD الحالي هو $ 18.19. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BESC MONEY ؟
القيمة السوقية لعملة MONEY هي $ 765.91K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MONEY؟
العرض المتداول لتوكن MONEY هو 42.16K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MONEY؟
حقق MONEY سعرًا قياسيًا قدره 39.54 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MONEY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 17.89 MONEY.
ما هو حجم تداول MONEY؟
حجم تداول MONEY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MONEY هذا العام؟
قد يرتفع MONEY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MONEY لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:01:37 (UTC+8)

تحديثات BESC MONEY (MONEY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,078.10
$113,078.10$113,078.10

-1.36%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.37
$4,007.37$4,007.37

-2.18%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04194
$0.04194$0.04194

-9.68%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.63
$194.63$194.63

-2.14%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3100
$3.3100$3.3100

-14.19%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.37
$4,007.37$4,007.37

-2.18%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,078.10
$113,078.10$113,078.10

-1.36%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.63
$194.63$194.63

-2.14%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6280
$2.6280$2.6280

-0.30%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19329
$0.19329$0.19329

-3.24%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.06368
$0.06368$0.06368

+3,084.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002997
$0.00002997$0.00002997

+361.07%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.473
$2.473$2.473

+229.73%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000028
$0.000000000000000000000028$0.000000000000000000000028

+154.54%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000224
$0.0000000224$0.0000000224

+160.46%