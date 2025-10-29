معلومات سعر BESC MONEY (MONEY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 17.89 24 ساعة منخفض $ 20.16 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 17.89 24 ساعة مرتفع $ 20.16 عالية طوال الوقت $ 39.54 أدنى سعر $ 17.89 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -7.69% تغير السعر (7 أيام) -11.81%

سعر BESC MONEY (MONEY) في الوقت الحقيقي هو $18.19. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MONEY بين أدنى سعر $ 17.89 وأعلى سعر $ 20.16، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMONEY على الإطلاق هو $ 39.54، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 17.89.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MONEY -0.17% على مدار الساعة الماضية، -7.69% على مدار 24 ساعة، و -11.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BESC MONEY (MONEY)

القيمة السوقية $ 765.91K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 765.91K إمداد دورة التداول 42.16K إجمالي العرض 42,160.37903170925

القيمة السوقية الحالية لـ BESC MONEY هي $ 765.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MONEY يبلغ 42.16K، مع إجمالي عرض 42160.37903170925. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 765.91K.