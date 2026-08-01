سعر Catcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Catcoin (CATCOIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 14,60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CATCOIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CATCOIN.

يحتل Catcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 70 721، مع عرض متداول قدره 999,44M CATCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CATCOIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,00198659، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CATCOIN بمقدار +2,94% خلال الساعة الماضية و-17,37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Catcoin (CATCOIN)

القيمة السوقية $ 70,72K$ 70,72K $ 70,72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 70,72K$ 70,72K $ 70,72K إمداد دورة التداول 999,44M 999,44M 999,44M إجمالي العرض 999 442 992,751277 999 442 992,751277 999 442 992,751277

القيمة السوقية الحالية لـ Catcoin هي $ 70,72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CATCOIN يبلغ 999,44M، مع إجمالي عرض 999442992.751277. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 70,72K.