سعر Catamoto (CATA)
سعر Catamoto (CATA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CATA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Catamoto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.90K
- تغيير سعر Catamoto خلال اليوم هو -18.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Catamoto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Catamoto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Catamoto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Catamoto مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.34%
|30 يوم
|$ 0
|-96.80%
|60 يوم
|$ 0
|-97.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Catamoto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.75%
-18.34%
-96.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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