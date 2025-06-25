سعر CASE (CASE)
سعر CASE (CASE) المباشر لليوم هو USD 0.00000147. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 618.40K. يتم تحديث سعر CASE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CASE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CASE خلال اليوم هو +8.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر CASE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CASE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CASE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CASE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.81%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CASE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.57%
+8.81%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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