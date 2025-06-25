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سعر CASE (CASE) المباشر لليوم هو USD 0.00000147 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 618.40K . يتم تحديث سعر CASE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CASE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر CASE خلال اليوم هو +8.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر CASE (CASE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CASE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CASE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CASE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CASE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CASE (CASE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CASE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000119$ 0.00000119 $ 0.00000119 24 ساعة مرتفع $ 0.00000199$ 0.00000199 $ 0.00000199 عالية طوال الوقت $ 0.00000264$ 0.00000264 $ 0.00000264 تغير السعر (1 ساعة) +4.57% تغير السعر (1يوم) +8.81% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق CASE (CASE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: