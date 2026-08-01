سعر Carbon Browser اليوم

السعر المباشر لمشروع Carbon Browser (CSIX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CSIX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CSIX.

يحتل Carbon Browser حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 83,685، مع عرض متداول قدره 905.33M CSIX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CSIX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.427301، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CSIX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Carbon Browser (CSIX)

القيمة السوقية $ 83.69K$ 83.69K $ 83.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 83.69K$ 83.69K $ 83.69K إمداد دورة التداول 905.33M 905.33M 905.33M إجمالي العرض 905,325,938.5415181 905,325,938.5415181 905,325,938.5415181

القيمة السوقية الحالية لـ Carbon Browser هي $ 83.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CSIX يبلغ 905.33M، مع إجمالي عرض 905325938.5415181. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 83.69K.