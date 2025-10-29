معلومات سعر Captain Ethereum (CAPTAIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -5.39% تغير السعر (7 أيام) -3.55% تغير السعر (7 أيام) -3.55%

سعر Captain Ethereum (CAPTAIN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CAPTAIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCAPTAIN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CAPTAIN -0.24% على مدار الساعة الماضية، -5.39% على مدار 24 ساعة، و -3.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Captain Ethereum (CAPTAIN)

القيمة السوقية $ 42.58K$ 42.58K $ 42.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.58K$ 42.58K $ 42.58K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Captain Ethereum هي $ 42.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CAPTAIN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.58K.