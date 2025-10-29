معلومات سعر Capa (CAPA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00112961 24 ساعة مرتفع $ 0.00119779 عالية طوال الوقت $ 0.02191833 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.06% تغير السعر (1يوم) -0.60% تغير السعر (7 أيام) -6.23%

سعر Capa (CAPA) في الوقت الحقيقي هو $0.00116656. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CAPA بين أدنى سعر $ 0.00112961 وأعلى سعر $ 0.00119779، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCAPA على الإطلاق هو $ 0.02191833، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CAPA +1.06% على مدار الساعة الماضية، -0.60% على مدار 24 ساعة، و -6.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Capa (CAPA)

القيمة السوقية $ 182.85K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 582.09K إمداد دورة التداول 157.06M إجمالي العرض 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Capa هي $ 182.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CAPA يبلغ 157.06M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 582.09K.