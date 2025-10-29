معلومات سعر Caesar (CAESAR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00976781 $ 0.00976781 $ 0.00976781 24 ساعة منخفض $ 0.01267582 $ 0.01267582 $ 0.01267582 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00976781$ 0.00976781 $ 0.00976781 24 ساعة مرتفع $ 0.01267582$ 0.01267582 $ 0.01267582 عالية طوال الوقت $ 0.02986281$ 0.02986281 $ 0.02986281 أدنى سعر $ 0.00704573$ 0.00704573 $ 0.00704573 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +16.78% تغير السعر (7 أيام) +11.64% تغير السعر (7 أيام) +11.64%

سعر Caesar (CAESAR) في الوقت الحقيقي هو $0.01220558. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CAESAR بين أدنى سعر $ 0.00976781 وأعلى سعر $ 0.01267582، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCAESAR على الإطلاق هو $ 0.02986281، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00704573.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CAESAR +0.10% على مدار الساعة الماضية، +16.78% على مدار 24 ساعة، و +11.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Caesar (CAESAR)

القيمة السوقية $ 12.21M$ 12.21M $ 12.21M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.21M$ 12.21M $ 12.21M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,912.298896 999,999,912.298896 999,999,912.298896

القيمة السوقية الحالية لـ Caesar هي $ 12.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CAESAR يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999912.298896. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.21M.