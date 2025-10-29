معلومات سعر Bware (INFRA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.084371 $ 0.084371 $ 0.084371 24 ساعة منخفض $ 0.088157 $ 0.088157 $ 0.088157 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.084371$ 0.084371 $ 0.084371 24 ساعة مرتفع $ 0.088157$ 0.088157 $ 0.088157 عالية طوال الوقت $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 أدنى سعر $ 0.082317$ 0.082317 $ 0.082317 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -2.11% تغير السعر (7 أيام) -2.56% تغير السعر (7 أيام) -2.56%

سعر Bware (INFRA) في الوقت الحقيقي هو $0.08627. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول INFRA بين أدنى سعر $ 0.084371 وأعلى سعر $ 0.088157، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـINFRA على الإطلاق هو $ 2.45، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.082317.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير INFRA -0.01% على مدار الساعة الماضية، -2.11% على مدار 24 ساعة، و -2.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bware (INFRA)

القيمة السوقية $ 430.90K$ 430.90K $ 430.90K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.63M$ 8.63M $ 8.63M إمداد دورة التداول 4.99M 4.99M 4.99M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bware هي $ 430.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INFRA يبلغ 4.99M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.63M.