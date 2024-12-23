سعر bul (BUL)
سعر bul (BUL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 120.64K. يتم تحديث سعر BUL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق bul الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07K
- تغيير سعر bul خلال اليوم هو -3.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96B
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خلال اليوم، كان سعر bul مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bul مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bul مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bul مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.17%
|30 يوم
|$ 0
|-45.85%
|60 يوم
|$ 0
|-56.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر bul: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-3.17%
-43.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the world of bul, where memes meet cryptocurrency in a fusion of digital humor and financial innovation! bul is not just another token; it's the embodiment of internet culture and the spirit of meme enthusiasts worldwide. Developed on the blockchain, bul introduces a new era of decentralized laughter and community engagement. With bul, users can create and share their favorite memes on telegram, allowing them to post and showcase their most cherished internet moments. But bul isn't just about memes; it's about building a vibrant and inclusive community. Through features like decentralized governance and community-driven initiatives, bul holders have a say in the direction and decisions of the community. This ensures that bul remains a true community takeover while evolving to meet the changing needs of its users. Listed on CoinGecko, bul has more accessibility to meme enthusiasts and investors alike. Whether you're a seasoned crypto trader or a casual internet surfer, bul welcomes you to join the meme revolution and be part of something truly bullish. Get ready to laugh, hodl, and meme your way to the moon with bul! 🚀🌕
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