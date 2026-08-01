سعر Builders اليوم

السعر المباشر لمشروع Builders (BUILDERS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUILDERS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BUILDERS.

يحتل Builders حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,938.82، مع عرض متداول قدره 1.00B BUILDERS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUILDERS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BUILDERS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Builders (BUILDERS)

القيمة السوقية $ 14.94K$ 14.94K $ 14.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.94K$ 14.94K $ 14.94K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Builders هي $ 14.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUILDERS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.94K.