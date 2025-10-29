معلومات سعر Bubblebid (BBB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.01369516 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.81% تغير السعر (7 أيام) +16.56%

سعر Bubblebid (BBB) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BBB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBBB على الإطلاق هو $ 0.01369516، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BBB -- على مدار الساعة الماضية، -2.81% على مدار 24 ساعة، و +16.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bubblebid (BBB)

القيمة السوقية $ 11.45K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.45K إمداد دورة التداول 21.00M إجمالي العرض 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bubblebid هي $ 11.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BBB يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.45K.