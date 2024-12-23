احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BTU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BTU.

سعر BTU Protocol (BTU) المباشر لليوم هو USD 0.310817 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.91M . يتم تحديث سعر BTU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BTU Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.67 - تغيير سعر BTU Protocol خلال اليوم هو -1.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 80.00M

أداء سعر BTU Protocol (BTU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BTU Protocol مقابل USD هو $ -0.0053243249497481 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BTU Protocol مقابل USD هو $ -0.0089152261 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BTU Protocol مقابل USD هو $ +0.0785388558 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BTU Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0053243249497481 -1.68% 30 يوم $ -0.0089152261 -2.86% 60 يوم $ +0.0785388558 +25.27% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BTU Protocol (BTU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BTU Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.30757$ 0.30757 $ 0.30757 24 ساعة مرتفع $ 0.324064$ 0.324064 $ 0.324064 عالية طوال الوقت $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 تغير السعر (1 ساعة) -1.24% تغير السعر (1يوم) -1.68% تغير السعر (7 أيام) -0.94%

معلومات سوق BTU Protocol (BTU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: