سعر BTU Protocol (BTU)
سعر BTU Protocol (BTU) المباشر لليوم هو USD 0.310817. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.91M. يتم تحديث سعر BTU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BTU Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.67
- تغيير سعر BTU Protocol خلال اليوم هو -1.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 80.00M
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خلال اليوم، كان سعر BTU Protocol مقابل USD هو $ -0.0053243249497481 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BTU Protocol مقابل USD هو $ -0.0089152261 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BTU Protocol مقابل USD هو $ +0.0785388558 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BTU Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0053243249497481
|-1.68%
|30 يوم
|$ -0.0089152261
|-2.86%
|60 يوم
|$ +0.0785388558
|+25.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BTU Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.24%
-1.68%
-0.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins
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|1 BTU إلى GBP
￡0.24554543
|1 BTU إلى EUR
€0.29527615
|1 BTU إلى USD
$0.310817
|1 BTU إلى MYR
RM1.3986765
|1 BTU إلى TRY
₺10.93454206
|1 BTU إلى JPY
¥48.63353599
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₽31.93955492
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₹26.40079598
|1 BTU إلى IDR
Rp5,013.17671751
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₱18.28847228
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￡E.15.80815262
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R$1.88976736
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C$0.44446831
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৳36.99033117
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₦481.13849966
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₴12.98282609
|1 BTU إلى VES
Bs15.851667
|1 BTU إلى PKR
Rs86.16779691
|1 BTU إلى KZT
₸162.56039917
|1 BTU إلى THB
฿10.62683323
|1 BTU إلى TWD
NT$10.14195871
|1 BTU إلى CHF
Fr0.27662713
|1 BTU إلى HKD
HK$2.41504809
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