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سعر Brat (BRAT) المباشر لليوم هو USD 0.00671791 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.96M . يتم تحديث سعر BRAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.42K - تغيير سعر Brat خلال اليوم هو -3.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Brat (BRAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brat مقابل USD هو $ -0.000226162633164134 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000226162633164134 -3.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Brat (BRAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00659125$ 0.00659125 $ 0.00659125 24 ساعة مرتفع $ 0.00742314$ 0.00742314 $ 0.00742314 عالية طوال الوقت $ 0.01625004$ 0.01625004 $ 0.01625004 تغير السعر (1 ساعة) -3.38% تغير السعر (1يوم) -3.25% تغير السعر (7 أيام) -30.94%

معلومات سوق Brat (BRAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: