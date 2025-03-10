سعر Brat (BRAT)
سعر Brat (BRAT) المباشر لليوم هو USD 0.00671791. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.96M. يتم تحديث سعر BRAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.42K
- تغيير سعر Brat خلال اليوم هو -3.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Brat مقابل USD هو $ -0.000226162633164134 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000226162633164134
|-3.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.38%
-3.25%
-30.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BRAT is a BASE memecoin embodying the spirit of rebellion, chaos, and underground domination, driven by a narrative of payback and revolution. With strong community backing, a polished brand, and an upcoming game, $BRAT is positioning itself as the next cult classic on BASE. BRAT is no ordinary lab rat. Heis been through the ringer, experimented on by the biggest, baddest memecoins out there. Their mission? To find that perfect formula that'll send any memecoin flying straight to the moon!
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