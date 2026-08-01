سعر Brainlet اليوم

السعر المباشر لمشروع Brainlet (BRAINLET) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRAINLET الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BRAINLET.

يحتل Brainlet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,169، مع عرض متداول قدره 999.76M BRAINLET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRAINLET بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.053681، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BRAINLET بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و+2.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Brainlet (BRAINLET)

القيمة السوقية $ 29.17K$ 29.17K $ 29.17K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.17K$ 29.17K $ 29.17K إمداد دورة التداول 999.76M 999.76M 999.76M إجمالي العرض 999,759,613.134001 999,759,613.134001 999,759,613.134001

القيمة السوقية الحالية لـ Brainlet هي $ 29.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRAINLET يبلغ 999.76M، مع إجمالي عرض 999759613.134001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.17K.