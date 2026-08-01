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سعر Brainlet المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BRAINLET هي 29,169 USD. تابع تحديثات أسعار BRAINLET إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Brainlet المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BRAINLET هي 29,169 USD. تابع تحديثات أسعار BRAINLET إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BRAINLET

معلومات سعر BRAINLET

ما هو BRAINLET

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سعر Brainlet (BRAINLET)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BRAINLET إلى USD:

$0.00002914
$0.00002914$0.00002914
+0.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Brainlet (BRAINLET) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 01:11:12 (UTC+8)

سعر Brainlet اليوم

السعر المباشر لمشروع Brainlet (BRAINLET) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRAINLET الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BRAINLET.

يحتل Brainlet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,169، مع عرض متداول قدره 999.76M BRAINLET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRAINLET بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.053681، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BRAINLET بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و+2.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Brainlet (BRAINLET)

$ 29.17K
$ 29.17K$ 29.17K

--
----

$ 29.17K
$ 29.17K$ 29.17K

999.76M
999.76M 999.76M

999,759,613.134001
999,759,613.134001 999,759,613.134001

القيمة السوقية الحالية لـ Brainlet هي $ 29.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRAINLET يبلغ 999.76M، مع إجمالي عرض 999759613.134001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.17K.

سجل سعر Brainlet بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.053681
$ 0.053681$ 0.053681

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

+0.40%

+2.40%

+2.40%

سجل سعر Brainlet (BRAINLET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brainlet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brainlet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brainlet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brainlet مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.40%
30 يوم$ 0+0.37%
60 يوم$ 0+11.95%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Brainlet

Brainlet (BRAINLET) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BRAINLET في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBrainlet (BRAINLET) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Brainlet نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Brainlet الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BRAINLET للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Brainlet.

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المصدر Brainlet (BRAINLET)

الموقع الرسمي

الفئة :

4chan-ThemedMemePump.fun Ecosystem

نبذة عن Brainlet

ما هو السعر الحالي لـ Brainlet؟

يتم تداول Brainlet بسعر $، مما يمثل حركة سعرية بنسبة 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتعكس هذه النتيجة المباشرة بيانات التداول في الوقت الحقيقي المجمعة من البورصات العالمية.

كيف يقارن BRAINLET بالسوق العالمي للعملات المشفرة؟

يمكن مقارنة التغيير اليومي له بنسبة 0.40% بمتوسطات السوق الأوسع. وإذا كان BRAINLET يتفوق على السوق، فهذا يشير إلى اهتمام شرائي قوي أو تطورات إيجابية خاصة بنظامه البيئي.

كيف يُقارَن أداء Brainlet مع رموز Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed,4chan-Themed؟

ضمن قطاع Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed,4chan-Themed، يُظهر BRAINLET قدرته التنافسية مدفوعًا بحجم التداول والقيمة السوقية والنشاط المستمر على شبكة --.

ما هي القيمة السوقية لـ Brainlet اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية لـ $29169، مما يضع BRAINLET في المرتبة #1645، ما يدل على نضجه النسبي وثقة المستثمرين مقارنةً بالرموز الأخرى.

ما هي مستويات نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر اليوم بين $ و$، مما يوفر سياقًا للمتداولين الذين يتابعون التقلبات والبنية السوقية.

ما مدى نشاط تداول BRAINLET؟

generated $-- من حجم التداول خلال 24 ساعة. غالبًا ما يرتبط الحجم العالي باتجاهات سعرية أقوى وتحسين السيولة في السوق.

كيف يؤثر المعروض على تقييم BRAINLET؟

مع وجود 999759613.134001 من الرموز المتداولة، تساعد مستويات المعروض في تحديد الندرة والتقييم على المدى الطويل، خاصة عند مقارنتها بالرموز الأخرى ذات النماذج التضخمية أو الانكماشية.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Brainlet

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 01:11:12 (UTC+8)

تحديثات Brainlet (BRAINLET) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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