سعر Brad (BRAD)
سعر Brad (BRAD) المباشر لليوم هو USD 0.00074942. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 750.68K. يتم تحديث سعر BRAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Brad خلال اليوم هو +29.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Brad مقابل USD هو $ +0.00017042 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017042
|+29.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.56%
+29.43%
-30.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Brad is no ordinary dog – he's a rough, patriotic outsider with a taste for real life and straight talk. In his gritty, slightly rundown apartment, he chills with an unmistakable mix of attitude and a vision that's set to change the world. Brad is more than just a dog – he's a movement. A voice for freedom, progress, and a bit of madness. He's not afraid to say the things others don't dare to speak, and he represents a new kind of hype. But Brad isn't just a rebel – he's a crypto trader from the early days, a true memecoin pioneer. After shaking up the markets, he's now launching his own coin – one that's fair, transparent, and ready to revolutionize the crypto world. No nonsense, no tricks – Brad stands for real values. And this is just the beginning. Brad believes that crypto is more than just money – it's a movement. An opportunity to make America great again and give people a platform for freedom and innovation
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