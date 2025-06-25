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سعر Brad (BRAD) المباشر لليوم هو USD 0.00074942 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 750.68K . يتم تحديث سعر BRAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Brad خلال اليوم هو +29.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Brad (BRAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brad مقابل USD هو $ +0.00017042 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00017042 +29.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Brad (BRAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00057897$ 0.00057897 $ 0.00057897 24 ساعة مرتفع $ 0.00079477$ 0.00079477 $ 0.00079477 عالية طوال الوقت $ 0.00154462$ 0.00154462 $ 0.00154462 تغير السعر (1 ساعة) +1.56% تغير السعر (1يوم) +29.43% تغير السعر (7 أيام) -30.42%

معلومات سوق Brad (BRAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: