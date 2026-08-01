سعر BORT اليوم

السعر المباشر لمشروع BORT (BORT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BORT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BORT.

يحتل BORT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 308,661، مع عرض متداول قدره 974.00M BORT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BORT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00394343، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BORT بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و-31.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 33.20K.

معلومات سوق BORT (BORT)

القيمة السوقية $ 308.66K$ 308.66K $ 308.66K الحجم (24 ساعة) $ 33.20K$ 33.20K $ 33.20K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 316.90K$ 316.90K $ 316.90K إمداد دورة التداول 974.00M 974.00M 974.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BORT هي $ 308.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 33.20K. العرض المتداول لـ BORT يبلغ 974.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 316.90K.