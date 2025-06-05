سعر BoringDAO (BORING)
سعر BoringDAO (BORING) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 466.57K. يتم تحديث سعر BORING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BoringDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BoringDAO خلال اليوم هو +12.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.71B
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خلال اليوم، كان سعر BoringDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BoringDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BoringDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BoringDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.56%
|30 يوم
|$ 0
|+164.75%
|60 يوم
|$ 0
|+40.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BoringDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.25%
+12.56%
+118.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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