سعر Booze اليوم

السعر المباشر لمشروع Booze (BOOZE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOOZE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOOZE.

يحتل Booze حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 58,149، مع عرض متداول قدره 1.00B BOOZE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOOZE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOOZE بمقدار -0.16% خلال الساعة الماضية و+1.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Booze (BOOZE)

القيمة السوقية $ 58.15K$ 58.15K $ 58.15K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 58.15K$ 58.15K $ 58.15K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Booze هي $ 58.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOOZE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 58.15K.