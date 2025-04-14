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سعر Boom Token (BOOM) المباشر لليوم هو USD 0.00867795 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 203.22K . يتم تحديث سعر BOOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boom Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Boom Token خلال اليوم هو -1.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 23.39M

أداء سعر Boom Token (BOOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boom Token مقابل USD هو $ -0.000177093076012955 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boom Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boom Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boom Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000177093076012955 -1.99% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Boom Token (BOOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boom Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00860294$ 0.00860294 $ 0.00860294 24 ساعة مرتفع $ 0.00887638$ 0.00887638 $ 0.00887638 عالية طوال الوقت $ 0.02525684$ 0.02525684 $ 0.02525684 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -1.99% تغير السعر (7 أيام) -10.43%

معلومات سوق Boom Token (BOOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: