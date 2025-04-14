سعر Boom Token (BOOM)
سعر Boom Token (BOOM) المباشر لليوم هو USD 0.00867795. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 203.22K. يتم تحديث سعر BOOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boom Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Boom Token خلال اليوم هو -1.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 23.39M
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خلال اليوم، كان سعر Boom Token مقابل USD هو $ -0.000177093076012955 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boom Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boom Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boom Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000177093076012955
|-1.99%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boom Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-1.99%
-10.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Boom is a next-generation perpetual DEX on Sonic Network, offering up to 50x leverage on major pairs, Sonic tokens, and memecoins. It leverages Orderly Network’s backend for deep liquidity and gas-optimized execution, providing fast and cost-effective trades. Boom combines professional-grade infrastructure with "degen" trading opportunities, ensuring competitive spreads, minimal slippage, and advanced order types. The platform is designed for both retail and professional traders.
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