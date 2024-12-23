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سعر BOMB (BOMB) المباشر لليوم هو USD 0.371745 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 303.90K . يتم تحديث سعر BOMB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BOMB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.49 - تغيير سعر BOMB خلال اليوم هو -0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 817.51K

أداء سعر BOMB (BOMB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BOMB مقابل USD هو $ -0.0027610538508573 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BOMB مقابل USD هو $ -0.0651042222 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BOMB مقابل USD هو $ +0.0404367482 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BOMB مقابل USD هو $ -0.0091591191469451 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0027610538508573 -0.73% 30 يوم $ -0.0651042222 -17.51% 60 يوم $ +0.0404367482 +10.88% 90 يوم $ -0.0091591191469451 -2.40%

تحليل سعر BOMB (BOMB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BOMB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.367458$ 0.367458 $ 0.367458 24 ساعة مرتفع $ 0.37456$ 0.37456 $ 0.37456 عالية طوال الوقت $ 14.64$ 14.64 $ 14.64 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.73% تغير السعر (7 أيام) -33.14%

معلومات سوق BOMB (BOMB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: