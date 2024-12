ما هو BOMB ( BOMB )

The world's first self-destructing currency. BOMB is a social experiment and financial case study to measure the feasibility of a deflationary currency. The rules are simple. 1) There were originally 1,000,000 Bomb in existence. 2) Each time a Bomb is transferred, 1% of the transaction is destroyed. 3) There will never be newly minted Bomb. The intention is not to be used as a transactional currency, but rather a consistent and decentralized store of value. Through a system of immutable smart contracts and continuous hyperdeflation, BOMB is the world’s first self-destructing currency.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر BOMB (BOMB) الموقع الرسمي