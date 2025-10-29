سعر BOB المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BITCOIN BOB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BITCOIN BOB بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BOB المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BITCOIN BOB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BITCOIN BOB بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BITCOIN BOB

معلومات سعر BITCOIN BOB

الموقع الرسمي لـ BITCOIN BOB

اقتصاد توكن BITCOIN BOB

توقعات سعر BITCOIN BOB

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار BOB

سعر BOB (BITCOIN BOB)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BITCOIN BOB إلى USD:

--
----
+6.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار BOB (BITCOIN BOB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:43:49 (UTC+8)

معلومات سعر BOB (BITCOIN BOB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.58%

+6.34%

+40.26%

+40.26%

سعر BOB (BITCOIN BOB) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BITCOIN BOB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBITCOIN BOB على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BITCOIN BOB -0.58% على مدار الساعة الماضية، +6.34% على مدار 24 ساعة، و +40.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BOB (BITCOIN BOB)

$ 683.64K
$ 683.64K$ 683.64K

--
----

$ 683.64K
$ 683.64K$ 683.64K

21.00T
21.00T 21.00T

21,000,000,000,000.0
21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BOB هي $ 683.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BITCOIN BOB يبلغ 21.00T، مع إجمالي عرض 21000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 683.64K.

سجل سعر BOB (BITCOIN BOB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BOB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOB مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+6.34%
30 يوم$ 0+79.68%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو BOB ( BITCOIN BOB )

Bitcoin BOB is a Original Meme on Bitcoin based on the live character named BOB which appeared in youtube video from 2010 which was the Satoshi's era. BOB is seen educating another live character named Alice and everyone about Bitcoin. This project is about Bitcoin BOB showcasing his return on Ethereum with a mission to educate everyone to the path of Financial freedom. BOB will educate everyone with anything and everything about Crypto

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر BOB (BITCOIN BOB)

الموقع الرسمي

توقعات سعر BOB (USD)

كم ستكون قيمة BOB (BITCOIN BOB) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BOB (BITCOIN BOB) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BOB.

تحقق الآن من توقعات سعر BOB!

عملة BITCOIN BOB إلى العملات المحلية

توكنوميكس BOB (BITCOIN BOB)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BOB (BITCOIN BOB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BITCOIN BOB والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول BOB (BITCOIN BOB)

كم يساوي BOB (BITCOIN BOB) اليوم؟
سعر BITCOIN BOB المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BITCOIN BOB إلى USD الحالي؟
سعر BITCOIN BOB إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BOB ؟
القيمة السوقية لعملة BITCOIN BOB هي $ 683.64K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BITCOIN BOB؟
العرض المتداول لتوكن BITCOIN BOB هو 21.00T USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BITCOIN BOB؟
حقق BITCOIN BOB سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BITCOIN BOB؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 BITCOIN BOB.
ما هو حجم تداول BITCOIN BOB؟
حجم تداول BITCOIN BOB المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BITCOIN BOB هذا العام؟
قد يرتفع BITCOIN BOB هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BITCOIN BOB لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:43:49 (UTC+8)

تحديثات BOB (BITCOIN BOB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,908.95
$112,908.95$112,908.95

-1.51%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.62
$3,999.62$3,999.62

-2.37%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.03969
$0.03969$0.03969

-14.53%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.20
$194.20$194.20

-2.36%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2658
$3.2658$3.2658

-15.33%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.62
$3,999.62$3,999.62

-2.37%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,908.95
$112,908.95$112,908.95

-1.51%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.20
$194.20$194.20

-2.36%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6511
$2.6511$2.6511

+0.57%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19336
$0.19336$0.19336

-3.20%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05872
$0.05872$0.05872

+2,836.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003913
$0.00003913$0.00003913

+502.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000280
$0.0000000280$0.0000000280

+225.58%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.170
$2.170$2.170

+189.33%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000030
$0.000000000000000000000030$0.000000000000000000000030

+172.72%