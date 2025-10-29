معلومات سعر BOB (BITCOIN BOB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) +6.34% تغير السعر (7 أيام) +40.26% تغير السعر (7 أيام) +40.26%

سعر BOB (BITCOIN BOB) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BITCOIN BOB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBITCOIN BOB على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BITCOIN BOB -0.58% على مدار الساعة الماضية، +6.34% على مدار 24 ساعة، و +40.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BOB (BITCOIN BOB)

القيمة السوقية $ 683.64K$ 683.64K $ 683.64K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 683.64K$ 683.64K $ 683.64K إمداد دورة التداول 21.00T 21.00T 21.00T إجمالي العرض 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BOB هي $ 683.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BITCOIN BOB يبلغ 21.00T، مع إجمالي عرض 21000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 683.64K.