سعر Blocktronics اليوم

السعر المباشر لمشروع Blocktronics (BLOCKTRONICS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 14.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLOCKTRONICS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BLOCKTRONICS.

يحتل Blocktronics حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 322,037، مع عرض متداول قدره 100.00B BLOCKTRONICS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLOCKTRONICS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BLOCKTRONICS بمقدار +0.93% خلال الساعة الماضية و-6.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Blocktronics (BLOCKTRONICS)

القيمة السوقية $ 322.04K$ 322.04K $ 322.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 322.04K$ 322.04K $ 322.04K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Blocktronics هي $ 322.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLOCKTRONICS يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 322.04K.