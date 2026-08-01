سعر BLOCKLORDS اليوم

السعر المباشر لمشروع BLOCKLORDS (LRDS) اليوم هو $ 0.01749218، مع تغير بنسبة 4.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LRDS الحالي إلى USD هو $ 0.01749218 لكل LRDS.

يحتل BLOCKLORDS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 950,884، مع عرض متداول قدره 54.36M LRDS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LRDS بين $ 0.01612309 (أدنى) و$ 0.018564 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.07، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01571589.

على المدى القصير، تحرك LRDS بمقدار +1.16% خلال الساعة الماضية و-4.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.13K.

معلومات سوق BLOCKLORDS (LRDS)

القيمة السوقية $ 950.88K$ 950.88K $ 950.88K الحجم (24 ساعة) $ 60.13K$ 60.13K $ 60.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M إمداد دورة التداول 54.36M 54.36M 54.36M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BLOCKLORDS هي $ 950.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.13K. العرض المتداول لـ LRDS يبلغ 54.36M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.75M.