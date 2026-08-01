سعر BLOCKLORDS (LRDS)
السعر المباشر لمشروع BLOCKLORDS (LRDS) اليوم هو $ 0.01749218، مع تغير بنسبة 4.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LRDS الحالي إلى USD هو $ 0.01749218 لكل LRDS.
يحتل BLOCKLORDS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 950,884، مع عرض متداول قدره 54.36M LRDS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LRDS بين $ 0.01612309 (أدنى) و$ 0.018564 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.07، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01571589.
على المدى القصير، تحرك LRDS بمقدار +1.16% خلال الساعة الماضية و-4.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.13K.
القيمة السوقية الحالية لـ BLOCKLORDS هي $ 950.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.13K. العرض المتداول لـ LRDS يبلغ 54.36M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.75M.
+1.16%
+4.84%
-4.36%
-4.36%
خلال اليوم، كان سعر BLOCKLORDS مقابل USD هو $ +0.0008072 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BLOCKLORDS مقابل USD هو $ -0.0018311146 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BLOCKLORDS مقابل USD هو $ -0.0027217132 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BLOCKLORDS مقابل USD هو $ -0.000000170538718966 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0008072
|+4.84%
|30 يوم
|$ -0.0018311146
|-10.46%
|60 يوم
|$ -0.0027217132
|-15.55%
|90 يوم
|$ -0.000000170538718966
|-0.00%
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BLOCKLORDS نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو السعر الحالي لـ BLOCKLORDS؟
يتم تداول BLOCKLORDS بسعر $0.01749218، مما يمثل حركة سعرية بنسبة 4.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتعكس هذه النتيجة المباشرة بيانات التداول في الوقت الحقيقي المجمعة من البورصات العالمية.
كيف يقارن LRDS بالسوق العالمي للعملات المشفرة؟
يمكن مقارنة التغيير اليومي له بنسبة 4.83% بمتوسطات السوق الأوسع. وإذا كان LRDS يتفوق على السوق، فهذا يشير إلى اهتمام شرائي قوي أو تطورات إيجابية خاصة بنظامه البيئي.
كيف يُقارَن أداء BLOCKLORDS مع رموز Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Strategy Games,Delphi Ventures Portfolio؟
ضمن قطاع Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Strategy Games,Delphi Ventures Portfolio، يُظهر LRDS قدرته التنافسية مدفوعًا بحجم التداول والقيمة السوقية والنشاط المستمر على شبكة --.
ما هي القيمة السوقية لـ BLOCKLORDS اليوم؟
تبلغ القيمة السوقية لـ $950884، مما يضع LRDS في المرتبة #2922، ما يدل على نضجه النسبي وثقة المستثمرين مقارنةً بالرموز الأخرى.
ما هي مستويات نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟
تراوح السعر اليوم بين $0.01612309 و$0.018564، مما يوفر سياقًا للمتداولين الذين يتابعون التقلبات والبنية السوقية.
ما مدى نشاط تداول LRDS؟
generated $-- من حجم التداول خلال 24 ساعة. غالبًا ما يرتبط الحجم العالي باتجاهات سعرية أقوى وتحسين السيولة في السوق.
كيف يؤثر المعروض على تقييم LRDS؟
مع وجود 54363460.0 من الرموز المتداولة، تساعد مستويات المعروض في تحديد الندرة والتقييم على المدى الطويل، خاصة عند مقارنتها بالرموز الأخرى ذات النماذج التضخمية أو الانكماشية.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
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