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سعر Blockasset (BLOCK) المباشر لليوم هو USD 0.03565703 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.09M . يتم تحديث سعر BLOCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blockasset الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Blockasset خلال اليوم هو -8.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 199.02M

أداء سعر Blockasset (BLOCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blockasset مقابل USD هو $ -0.00318140798211729 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blockasset مقابل USD هو $ +0.0130100628 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blockasset مقابل USD هو $ -0.0127062364 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blockasset مقابل USD هو $ -0.0312969340737102 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00318140798211729 -8.19% 30 يوم $ +0.0130100628 +36.49% 60 يوم $ -0.0127062364 -35.63% 90 يوم $ -0.0312969340737102 -46.74%

تحليل سعر Blockasset (BLOCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blockasset: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0350328$ 0.0350328 $ 0.0350328 24 ساعة مرتفع $ 0.0389246$ 0.0389246 $ 0.0389246 عالية طوال الوقت $ 0.949403$ 0.949403 $ 0.949403 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) -8.19% تغير السعر (7 أيام) +22.30%

معلومات سوق Blockasset (BLOCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: