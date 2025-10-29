معلومات سعر BlockAI (BAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 أدنى سعر $ 0.061623$ 0.061623 $ 0.061623 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -3.28% تغير السعر (7 أيام) -3.28%

سعر BlockAI (BAI) في الوقت الحقيقي هو $0.12494. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBAI على الإطلاق هو $ 1.5، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.061623.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BAI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -3.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BlockAI (BAI)

القيمة السوقية $ 83.70K$ 83.70K $ 83.70K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 749.64K$ 749.64K $ 749.64K إمداد دورة التداول 669.96K 669.96K 669.96K إجمالي العرض 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BlockAI هي $ 83.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BAI يبلغ 669.96K، مع إجمالي عرض 6000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 749.64K.