سعر blobs (BLOBS)
سعر blobs (BLOBS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLOBS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق blobs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.42
- تغيير سعر blobs خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر blobs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر blobs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر blobs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر blobs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+0.31%
|60 يوم
|$ 0
|-29.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر blobs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-9.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blobs is a major upgrade to Ethereum coming in March that will significantly reduce gas fees. Ethereum is literally integrating a meme into their blockchain in the Dencun (EIP-4844) upgrade. Get ready, the $BLOBS are coming to ETH!
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