سعر BLAKE (BLAKE)
سعر BLAKE (BLAKE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.38K. يتم تحديث سعر BLAKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BLAKE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.56
- تغيير سعر BLAKE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر BLAKE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BLAKE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BLAKE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BLAKE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-30.74%
|60 يوم
|$ 0
|-1.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BLAKE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+4.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WELCOME To TRON, DEGENS. Blake is a surreal, multimedia odyssey that delves into the subconscious mind of its enigmatic protagonist. Inspired by Matt Furie's distinctive art style, this project brings Blake's dreamlike world to life through a fusion of animation, video games, and interactive experiences. In Blake, users embark on a fantastical journey through a vibrant, ever-changing landscape of bizarre creatures, abstract architecture, and mind-bending puzzles. As they navigate this strange realm, they uncover clues about Blake's mysterious past and the forces that shape his reality. With its unique blend of art, storytelling, and interactivity, Blake invites users to immerse themselves in a world that is both mesmerizing and unsettling, challenging their perceptions and blurring the lines between reality and fantasy.
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