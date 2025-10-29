معلومات سعر Blade (BLADE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01261683 $ 0.01261683 $ 0.01261683 24 ساعة منخفض $ 0.0138419 $ 0.0138419 $ 0.0138419 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01261683$ 0.01261683 $ 0.01261683 24 ساعة مرتفع $ 0.0138419$ 0.0138419 $ 0.0138419 عالية طوال الوقت $ 0.702613$ 0.702613 $ 0.702613 أدنى سعر $ 0.00579944$ 0.00579944 $ 0.00579944 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -6.59% تغير السعر (7 أيام) +14.35% تغير السعر (7 أيام) +14.35%

سعر Blade (BLADE) في الوقت الحقيقي هو $0.01285972. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BLADE بين أدنى سعر $ 0.01261683 وأعلى سعر $ 0.0138419، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBLADE على الإطلاق هو $ 0.702613، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00579944.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BLADE -0.17% على مدار الساعة الماضية، -6.59% على مدار 24 ساعة، و +14.35% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Blade (BLADE)

القيمة السوقية $ 64.91K$ 64.91K $ 64.91K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M إمداد دورة التداول 5.05M 5.05M 5.05M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Blade هي $ 64.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLADE يبلغ 5.05M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.29M.