سعر Bitsota اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitsota (SN94) اليوم هو $ 0.685765، مع تغير بنسبة 2.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN94 الحالي إلى USD هو $ 0.685765 لكل SN94.

يحتل Bitsota حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,037,846، مع عرض متداول قدره 1.51M SN94. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN94 بين $ 0.664019 (أدنى) و$ 0.698973 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.09، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00716169.

على المدى القصير، تحرك SN94 بمقدار +0.88% خلال الساعة الماضية و-7.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.08K.

معلومات سوق Bitsota (SN94)

القيمة السوقية $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M الحجم (24 ساعة) $ 14.08K$ 14.08K $ 14.08K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M إمداد دورة التداول 1.51M 1.51M 1.51M إجمالي العرض 1,513,414.61201479 1,513,414.61201479 1,513,414.61201479

القيمة السوقية الحالية لـ Bitsota هي $ 1.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.08K. العرض المتداول لـ SN94 يبلغ 1.51M، مع إجمالي عرض 1513414.61201479. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.04M.