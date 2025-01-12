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سعر bitdog (BITDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00002321 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.30K . يتم تحديث سعر BITDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق bitdog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 472.79 - تغيير سعر bitdog خلال اليوم هو -6.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.35M

أداء سعر bitdog (BITDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر bitdog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر bitdog مقابل USD هو $ -0.0000102085 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر bitdog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر bitdog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.27% 30 يوم $ -0.0000102085 -43.98% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر bitdog (BITDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر bitdog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002312$ 0.00002312 $ 0.00002312 24 ساعة مرتفع $ 0.00002482$ 0.00002482 $ 0.00002482 عالية طوال الوقت $ 0.00046416$ 0.00046416 $ 0.00046416 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -6.27% تغير السعر (7 أيام) -14.17%

معلومات سوق bitdog (BITDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: