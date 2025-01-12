سعر bitdog (BITDOG)
سعر bitdog (BITDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00002321. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.30K. يتم تحديث سعر BITDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق bitdog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 472.79
- تغيير سعر bitdog خلال اليوم هو -6.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.35M
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خلال اليوم، كان سعر bitdog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bitdog مقابل USD هو $ -0.0000102085 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bitdog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bitdog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.27%
|30 يوم
|$ -0.0000102085
|-43.98%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر bitdog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-6.27%
-14.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitdog is a meme project on the Solana Blockchain ran by the community from a tweet of the official bitcoin page showcasing a bitcoin hero dog. https://x.com/Bitcoin/status/1724262636504662419 Launched on the 15th of November, it has in one day collected over 5500 holders and gathered a super active community willing to do anything for the success of bitdog. Bitdog's community has fell in love with Bitdog and is willing to propagate the dog
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