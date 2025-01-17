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سعر Bitcoin TRC20 (BTCT) المباشر لليوم هو USD 101,629 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BTCT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin TRC20 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.84K - تغيير سعر Bitcoin TRC20 خلال اليوم هو +2.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitcoin TRC20 (BTCT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin TRC20 مقابل USD هو $ +2,735.57 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin TRC20 مقابل USD هو $ -2,564.0691813000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin TRC20 مقابل USD هو $ +11,268.5930313000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin TRC20 مقابل USD هو $ +33,148.78172400396 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +2,735.57 +2.77% 30 يوم $ -2,564.0691813000 -2.52% 60 يوم $ +11,268.5930313000 +11.09% 90 يوم $ +33,148.78172400396 +48.41%

تحليل سعر Bitcoin TRC20 (BTCT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin TRC20: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 97,035$ 97,035 $ 97,035 24 ساعة مرتفع $ 102,131$ 102,131 $ 102,131 عالية طوال الوقت $ 203,879$ 203,879 $ 203,879 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) +2.77% تغير السعر (7 أيام) +8.66%

معلومات سوق Bitcoin TRC20 (BTCT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: