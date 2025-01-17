سعر Bitcoin TRC20 (BTCT)
سعر Bitcoin TRC20 (BTCT) المباشر لليوم هو USD 101,629. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BTCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin TRC20 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.84K
- تغيير سعر Bitcoin TRC20 خلال اليوم هو +2.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoin TRC20 مقابل USD هو $ +2,735.57 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin TRC20 مقابل USD هو $ -2,564.0691813000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin TRC20 مقابل USD هو $ +11,268.5930313000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin TRC20 مقابل USD هو $ +33,148.78172400396 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +2,735.57
|+2.77%
|30 يوم
|$ -2,564.0691813000
|-2.52%
|60 يوم
|$ +11,268.5930313000
|+11.09%
|90 يوم
|$ +33,148.78172400396
|+48.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin TRC20: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
+2.77%
+8.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BTCT is a TRC20 token that is 100% backed by Bitcoin (BTC). The reserve addresses are published for anyone to audit. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network. Bitcoin is open-source; its design is public, nobody owns or controls Bitcoin and everyone can take part. Through many of its unique properties, Bitcoin allows exciting uses that could not be covered by any previous payment system.
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