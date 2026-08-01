سعر Bitcoin Cats اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitcoin Cats (1CAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 1CAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 1CAT.

يحتل Bitcoin Cats حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 295,742، مع عرض متداول قدره 5.00B 1CAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 1CAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01262418، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 1CAT بمقدار -0.16% خلال الساعة الماضية و-0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bitcoin Cats (1CAT)

القيمة السوقية $ 295.74K$ 295.74K $ 295.74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 295.74K$ 295.74K $ 295.74K إمداد دورة التداول 5.00B 5.00B 5.00B إجمالي العرض 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin Cats هي $ 295.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 1CAT يبلغ 5.00B، مع إجمالي عرض 5000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 295.74K.