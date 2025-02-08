سعر Bitcoin Cat (SASHA)
سعر Bitcoin Cat (SASHA) المباشر لليوم هو USD 0.00006909. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.03K. يتم تحديث سعر SASHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.80K
- تغيير سعر Bitcoin Cat خلال اليوم هو -17.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.43M
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Cat مقابل USD هو $ -0.0000222963 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Cat مقابل USD هو $ -0.0000367226 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Cat مقابل USD هو $ -0.00011846253640393975 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.29%
|30 يوم
|$ -0.0000222963
|-32.27%
|60 يوم
|$ -0.0000367226
|-53.15%
|90 يوم
|$ -0.00011846253640393975
|-63.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.90%
-17.29%
-32.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitcoin is more than just a digital currency; it has inspired the creation of a meme coin named Sasha, in honor of the beloved cat raised by Meredith Patterson and the late Len Sassaman. Len Sassaman, an influential figure in the cypherpunk community, is often rumored to be the mysterious founder of Bitcoin, further deepening the connection between Sasha and the Bitcoin legacy. Due to this intriguing association, Sasha has earned the affectionate nickname "Bitcoin Cat." The Sasha coin ($Sasha) was officially launched on October 4th, 2024, on the Solana blockchain. Since its inception, it has transitioned to being fully community-driven, reflecting its growing popularity and the strong sense of community among its supporters.
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