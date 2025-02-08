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سعر Bitcoin Cat (SASHA) المباشر لليوم هو USD 0.00006909 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.03K . يتم تحديث سعر SASHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.80K - تغيير سعر Bitcoin Cat خلال اليوم هو -17.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.43M

أداء سعر Bitcoin Cat (SASHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Cat مقابل USD هو $ -0.0000222963 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Cat مقابل USD هو $ -0.0000367226 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Cat مقابل USD هو $ -0.00011846253640393975 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.29% 30 يوم $ -0.0000222963 -32.27% 60 يوم $ -0.0000367226 -53.15% 90 يوم $ -0.00011846253640393975 -63.16%

تحليل سعر Bitcoin Cat (SASHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00006819$ 0.00006819 $ 0.00006819 24 ساعة مرتفع $ 0.00008599$ 0.00008599 $ 0.00008599 عالية طوال الوقت $ 0.00141447$ 0.00141447 $ 0.00141447 تغير السعر (1 ساعة) -0.90% تغير السعر (1يوم) -17.29% تغير السعر (7 أيام) -32.48%

معلومات سوق Bitcoin Cat (SASHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: